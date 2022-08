Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leichter zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im europäischen Frühhandel gegen den US-Dollar leichter präsentiert. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung im Bereich von 0,9943 Dollar gehandelt, nach 0,9963 Dollar am Vorabend.

Der Euro bleibt angeschlagen und das neue Tief bei 0,9901 Dollar machte deutlich, dass die Risiken auf der Unterseite dominieren, zumal ein zwischenzeitlicher Erholungsversuch über die Parität zum US-Dollar scheiterte, formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Zudem bleiben die Zinserwartungen in den USA präsent und Konjunkturdaten haben mehrheitlich darauf hingewiesen, dass die US-Notenbank wohl weiter an der Zinsschraube drehen wird, hieß es weiter von den Experten. So zeigte sich der Arbeitsmarkt im Juli laut Helaba-Einschätzung mit einem kräftigen Stellenaufbau solide und auch die ISM-Stimmungsbarometer der Unternehmen waren im Vergleich zu europäischen Pendants freundlich.

