Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel schwächer

Der Euro ist am Freitag wieder unter 1,14 US-Dollar gerutscht. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1378 US-Dollar und damit weniger als am Vorabend (1,1447 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1439 Dollar festgesetzt.

Der Renditevorteil der USA ist inzwischen wieder deutlich größer geworden, wozu der unerwartet deutliche Anstieg der US-Inflation beigetragen hat, kommentierten die Helaba-Experten. Dies hat den Euro zunächst aber nur kurzzeitig belastet und so konnte er nach einem kurzzeitigen Ausflug unter 1,14 Dollar wieder zulegen und auch den Widerstand bei 1,1480 Dollar phasenweise überwinden.

Zu einem dauerhaften Anstieg darüber kam es aber nicht, denn der Euro hat sich wieder abgeschwächt und die 1,14er Marke unterschritten, auch weil EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein vorsichtiges Vorgehen bei der geldpolitischen Wende hervorgehoben hat, so die Helaba-Experten weiter.

Der hohe Preisdruck in Deutschland hat im Jänner erstmals seit Monaten wieder etwas nachgelassen, wurde heute in der Früh bekannt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung bestätigte. Im Dezember hatte die von teurer Energie getriebene Inflationsrate noch 5,3 Prozent betragen und damit den höchsten Wert seit fast 30 Jahren erreicht.

Im Tagesverlauf blicken die Akteure dann Richtung USA. Am Nachmittag wird die Verbraucherumfrage der Universität von Michigan veröffentlicht. Diese sei eine der am meisten beachteten Stimmungsbarometer in den Vereinigten Staaten, denn erste Daten lägen bereits etwa zur Monatsmitte vor.

ger/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759