Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel stabil

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0695 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend (1,0696 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0625 Dollar festgesetzt.

Zuletzt waren die hawkishen Notenbankkommentare vermehrt in den USA zu vernehmen, was den Euro in die Defensive hielt. Zudem hat sich auch die technische Situation weiter verschlechtert. Anhaltende Kursverluste sind daher nach Meinung der Helaba-Experten nicht auszuschließen, denn nun droht der gesamte Anstieg seit der ersten Jännerwoche korrigiert zu werden, hieß es in einem aktuellen Kommentar.

Zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten beginnt die Woche ruhig. In der Eurozone stehen am Nachmittag lediglich Zahlen zur Verbraucherstimmung auf dem Programm, die an den Märkten in der Regel nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe.

