Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel stabilisiert

Der Euro hat sich am Dienstag nach teils deutlichen Verlusten an den Tagen zuvor zum US-Dollar stabilisiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0856 Dollar und damit in etwa soviel wie am Vorabend (1,0859 Dollar). Am Vortag war der Euro mit rund 1,08 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0895 Dollar festgesetzt.

Der Euro befindet sich in einem intakten Abwärtstrend und stand zum Wochenstart nochmals unter Druck. Als sicher empfundene Währungen wie der Dollar oder der Schweizer Franken waren am Dienstag aber etwas weniger stark gefragt, nachdem sie in den vergangenen Tagen starken Zulauf erhalten hatten.

Im Umfeld der rasant steigenden Energiepreise ziehen Inflationserwartungen an. In der Eurozone wurde ein Mehrjahreshoch markiert, während sich die Realrenditen im Sinkflug befanden und neue Rekordtiefs erreichten, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die Situation für die Europäische Zentralbank könnte kaum ungemütlicher sein.

Datenseitig richten die Akteure in der Früh den Blick auf Deutschland: Die deutsche Industrie hat zu Jahresbeginn deutlich mehr produziert. Die Gesamtherstellung stieg von Dezember auf Jänner um 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings um lediglich durchschnittlich 0,5 Prozent. Das Ergebnis vom Dezember wurde deutlich revidiert: Anstatt des bisher bekannten Rückgangs der Produktion um 0,3 Prozent ergibt sich nach neuen Zahlen ein Anstieg um 1,1 Prozent.

