Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel unter Druck

Der Euro ist zum Wochenstart nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs unter Druck geraten. Im frühen Handel sackte der Kurs unter die Marke von 1,12 Dollar. Gegen 8.30 Uhr notierte der Euro mit 1,1180 Dollar nach 1,1259 am Freitagabend.

Damit näherte er sich wieder dem Mehrmonatstief vom vergangenen Donnerstag, als der Euro infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine bis auf 1,1106 Dollar und damit dem tiefsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres gefallen war. Am Freitag hatte sich der Euro wieder etwas erholt.

In der Nacht zum Montag haben sich Russlands Invasionstruppen in der Ukraine schwere Gefechte mit den Verteidigern geliefert. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums wird der Vormarsch der Russen von heftiger Gegenwehr gebremst. Die Europäische Union setzte unterdessen ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Im benachbarten Belarus sollen in der Grenzregion Gomel Friedensgespräche beginnen. Doch es gibt Zweifel, ob diese etwas bewirken.

Offensichtlich gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB auf die Ukraine-Krise reagieren könnte und zögerlicher bei der Normalisierung der Geldpolitik vorgeht, während die Fed am Fahrplan weitgehend festhält und im März mit der Straffung beginnt, kommentierten die Helaba-Experten. Dies lastet latent auf dem Euro, ebenso wie die Tatsache, dass der US-Dollar in Krisenzeiten mehr Nachfrage generieren kann.

Russlands Zentralbank hebt den Leitzins mit einem Schlag von 9,5 Prozent auf 20 Prozent an. Das teilte die Notenbank am Montag laut russischen Nachrichtenagenturen mit. Mit dem Schritt reagiert die Notenbank auf die harten Sanktionen, die der Westen wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine am Wochenende verhängt hatte.

ger/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759