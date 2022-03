Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel weiterhin knapp unter 1,10 US-Dollar bewegt. Gegen 8.30 kostete die Gemeinschaftswährung 1,0991 Dollar. Dies entsprach in etwa dem Niveau vom Vorabend (1,0988 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0966 Dollar festgesetzt.

Die bereits ausgeprägten Zinserwartungen in den USA haben das Euro-Potenzial auf der Oberseite begrenzt, dass es zu einem neuerlichen Schub bei diesen kommt und der Euro nochmals unter Druck gerät, ist zwar nicht auszuschließen, aber heute per saldo eher unwahrscheinlich, kommentierten die Helaba-Analysten.

Der Fokus der Anleger richtet sich laut der Commerzbank auf die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland. "Inwieweit die Verhandlungen irgendwelche Fortschritte bringen, ist natürlich offen, aber Hoffnungen auf ein Ende des Krieges könnten neue Nahrung erhalten", schrieb Analystin You-Na Park-Heger. Sollten die Verhandlungen ergebnislos enden, dürfte sich andererseits Enttäuschung breit machen.

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und die dadurch noch stärker geschürten Inflationsängste der Menschen in Deutschland sind Gift für die Kauflaune. Das Konsumklima nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist im März geradezu eingebrochen, wie die monatliche Konsumklimastudie des Nürnberger Forschungsunternehmens GfK ergab.

