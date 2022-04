Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0967 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend (1,0974 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,1005 Dollar festgesetzt.

Der Wochenauftakt stand unter dem Eindruck einer wieder erhöhten Risikoaversion, weil der Ruf nach weiteren Sanktionen gegen Russland lauter wird, auch im Bereich der Energieversorgung. Aktien und Euro gaben nach, während die Safe-Haven-Nachfrage den deutschen und US-amerikanischen Staatsanleihen zugutekam, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Die Marktteilnehmer schauen heute unter anderem auf neue Konjunkturdaten. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich an. Die Umfrage gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Außerdem veröffentlicht die US-Regierung neue Daten vom Außenhandel. Es äußern sich auch einige hochrangige Zentralbanker.

ger/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759