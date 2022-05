Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat am Mittwoch im frühen europäischen Handel wenig verändert über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0529 Dollar und damit moderat mehr als am Vorabend, als der Euro bei 1,0523 Dollar tendiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0541 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat sich gefestigt und den ehemaligen Unterstützungsbereich bei 1,0470/1,0500 Dollar überwunden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Positiv hervorzuheben ist nach Einschätzung der Experten, dass das Anfang 2017 markierte Mehrjahrestief bei 1,0340 Dollar einem Test standgehalten hat. Zudem ist der Zinsvorteil der USA kleiner geworden. "Risiken gibt es aber dennoch, denn der Krieg birgt Konjunkturgefahren vor allem in Europa, wodurch die Zinspläne der EZB durcheinandergeraten könnten, während die US-Notenbank zunächst weiter tatkräftig an der Zinsschraube drehen wird", formulierte die Helaba weiter.

