Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro notierte am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung stand zuletzt bei 0,9699 Dollar, nach 0,9694 Dollar am Vorabend.

Der Euro hat sich zuletzt zwar stabilisiert, noch ist es aber verfrüht, um auf eine Bodenbildung zu spekulieren, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. "Ein Anstieg der US-Kernteuerung könnte die Zinserwartungen in den USA verstärken und dem Dollar in die Karten spielen. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass der Zinsvorsprung der USA zuletzt nicht größer geworden ist, sowohl nominal als auch real. Insofern besteht zumindest die Hoffnung, dass das Abwärtspotenzial des Euros begrenzt ist", formulierten die Experten.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759