Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Geschäft knapp behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0461 Dollar gehandelt, nach 1,0467 Dollar am Vorabend.

Der Euro hat nach den erzielten Gewinnen an Dynamik eingebüßt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zwar sei der Aufwärtsimpuls intakt, allerdings mehren sich die Anzeichen für eine Korrektur. Wichtige Datenveröffentlichungen stehen heute nicht an.

Zudem fiebern Marktteilnehmer nach Einschätzung der Experten bereits den Notenbanksitzungen in der nächsten Woche entgegen. Dann entscheiden unter anderem die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank über das weitere geldpolitische Vorgehen.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759