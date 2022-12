Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel kaum verändert zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0603 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend (1,0605 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0598 Dollar festgesetzt.

Der Fokus der Akteure richtet sich zunächst auf die US-Bauzahlen, bevor am späten Nachmittag noch das EU-Verbrauchervertrauen bekanntgegeben wird, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Die Indikation für die Baubeginne ist schwach, denn das Umfeld aus hohen Preissteigerungen und erhöhten Zinsen ist belastend. In der Eurozone ist dagegen ein kleiner Lichtblick zu erwarten, denn die gesunkenen Öl- und Benzinpreise sowie die erholten Aktienmärkte sollten bei der Verbraucherstimmung eine leichte Erholung begünstigen, obwohl die Inflationsraten bis zuletzt auf sehr hohem Niveau gelegen hatten, hieß es weiter.

In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene erneut abgeschwächt, allerdings von hohem Niveau aus. Im November stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 28,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Oktober hatte die Rate 34,5 Prozent betragen, im September waren es sogar 45,8 Prozent gewesen. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise deutlich um 3,9 Prozent zurück.

Kräftige Kursgewinne verbuchte der Yen sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro. Auslöser war eine Entscheidung der Notenbank des Landes vom frühen Morgen, die die Finanzmärkte vollkommen unvorbereitet traf. Sie will den bisher recht streng kontrollierten langfristigen Kapitalmarktzins stärker schwanken lassen.

