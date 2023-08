Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel nur wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,0877 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend (1,0879 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0867 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte sich zum Ende der Woche zwar behaupten, bleibt gegenüber dem US Dollar aber technisch betrachtet in der Defensive, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Datenseitig richtete sich der Blick der Investoren nach Deutschland. Dort sind die Erzeugerpreise im Juli erstmals seit gut zweieinhalb Jahren wieder gesunken.

Die Produzenten gewerblicher Produkte - von Milch bis Autos - verlangten durchschnittlich um 6,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 5,1 Prozent gerechnet, nachdem es im Juni nur noch einen Mini-Anstieg von 0,1 Prozent gegeben hatte.

Der chinesische Yuan geriet unterdessen gegenüber dem Dollar weiter unter Druck. In China senkten Banken zwar den Referenzzins für Einjahreskredite, allerdings weniger stark als erwartet. Und: Die Fünfjahresrate, eine Referenz für Immobiliendarlehen, beließen sie unverändert, während Experten eine Senkung erwartet hatten. Chinas Immobilienmarkt war zuletzt nicht zur Ruhe gekommen. So hat der hochverschuldete Immobilienentwickler Evergrande in den USA Gläubigerschutz beantragt.

