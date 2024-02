Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel nur wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,0773 US-Dollar gehandelt und damit in etwa so hoch wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0773 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21 Uhr bei 1,0769 Dollar.

Datenseitig richtet sich die Aufmerksamkeit heute zunächst auf den deutschen ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen. Die Vorgabe vonseiten der sentix-Befragung ist leicht positiv, wenngleich es zu beachten gilt, dass die deutsche Stimmungslage aktuell hinter der europäischen zurückbleibt, kommentierten die Helaba-Experten.

Um 14.30 Uhr stehen dann in den USA Daten zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Programm, die Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern könnten. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation in den USA zu Beginn des Jahres deutlich abgeschwächt hat.

ger/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759