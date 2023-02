Devisen Wien (8.30) - Euro im Frühhandel zum Dollar etwas höher

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag in der Früh leicht zugelegt. Gegen 8.30 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0707 Dollar. In New York notierte der Euro am Vorabend gegen 21 Uhr noch bei 1,0671 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0700 Dollar fest.

Der Euro ist aber weiterhin im Korrekturmodus und die 55-Tagelinie steht nach Einschätzung der Helaba-Analysten erneut im Test. Sollte diese Unterstützungszone und das Wochentief bei 1,0656 Dollar vom Euro-Kurs unterschritten werden, eröffnet sich Raum für Kursverluste bis in den Bereich um 1,0575 Dollar, schreiben die Experten in ihrem Tagesausblick. Auf fundamentaler Ebene könnte heute könnte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA einen entscheidenden Einfluss auf das Marktgeschehen haben, hieß es weiter.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759