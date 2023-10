Devisen Wien (8.30) - Euro notiert bei 1,0606 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar gut behauptet präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen um 8.30 Uhr bei 1,0606 US-Dollar, nach 1,0597 Dollar am Vorabend.

"Der Nahost-Konflikt und die mögliche Bodenoffensive Israels im Gazastreifen sorgt für Verunsicherung, zu einem fortgesetzten Anstieg der Risikoaversion ist es aber nicht gekommen. Der Euro hat sich gut behauptet und die 1,06er Marke in Angriff genommen", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Zur Wochenmitte könnten datenseitig Preisdaten aus den Vereinigten Staaten von Interesse sein. Es werden Zahlen zur Preisentwicklung auf Unternehmensebene erwartet. Außerdem veröffentlicht die US-Zentralbank Fed am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, ob die Fed ihre Leitzinsen weiter anhebt.

ste/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759