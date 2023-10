Devisen Wien (8.30) - Euro notiert bei 1,0636 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar etwas höher präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0636 US-Dollar, nach 1,0603 Dollar am Vorabend.

"Der Euro konnte sich gegenüber dem US-Dollar gut behaupten, obwohl die EZB-Erwartungen nicht geschürt wurden. Die positive Tendenz an den Aktienmärkten hat unterstützend gewirkt und so ist es dem Euro gelungen, sich über die 21-Tagelinie zu begeben", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Am Donnerstag blicken die Marktteilnehmer vor allem in die USA. Dort veröffentlicht die Regierung Inflationsdaten für September. Die Zahlen sind wichtig für die Geldpolitik der Notenbank Federal Reserve, die sich seit gut eineinhalb Jahren mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung stemmt. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Äußerungen aus den Reihen der Fed darauf hingedeutet, dass im Moment eher keine weitere Straffung geplant ist.

ISIN EU0009652759