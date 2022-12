Devisen Wien (8.30) - Euro notiert bei 1,0642 Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel gegen den US-Dollar etwas leichter präsentiert. Gegen 8.30 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0642 Dollar, nach 1,0675 Dollar am Vorabend.

Vor dem näher rückenden Jahreswechsel erwarten Marktteilnehmer nur mehr wenig Bewegung im Devisenhandel. Einige Investoren hätten ihre Auftragsbücher wohl schon geschlossen. Kurz vor dem Jahresende stehen zudem nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am Devisenmarkt orientieren könnten. Am Nachmittag werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in den USA erwartet.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759