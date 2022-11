Devisen Wien (8.30) - Euro sinkt auf 0,9785 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel gegen den US-Dollar leichter präsentiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 0,9785 Dollar, nach 0,9823 Dollar am Vorabend. Im Blickfeld steht am Devisenmarkt weiterhin die US-Zinsentscheidung vom Mittwochabend.

Die US-Notenbank hat das Leitzinsband wie von Experten erwartet erneut um 75 Basispunkte auf nunmehr 3,75 bis 4,00 Prozent erhöht und wegen der hohen Inflation weitere Schritte in Aussicht gestellt, schreiben die Helaba-Analysten. Es mehren sich aber nach Einschätzung der Experten die Anzeichen dafür, dass das Tempo der Zinserhöhungen nachlassen könnte. Hinweise auf ein nachlassendes Tempo der Fed-Zinserhöhungen sorgten beim Euro-Dollar-Kurs aber nur temporär für Unterstützung, hieß es weiter.

In den USA scheint aber das Inflationshoch laut Helaba allmählich überschritten zu sein und es gibt Hinweise, dass die Dynamik der konjunkturellen Entwicklung nachlässt. In diesem Zusammenhang sei auf den ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes verwiesen, der heute zur Veröffentlichung ansteht.

ISIN EU0009652759 EU0009652759