Devisen Wien (8.30) - Euro stabil bei 1,1413 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 9 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1413 US-Dollar und zeigte sich damit unverändert zum Vorabend. (1,1414 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1408 Dollar festgesetzt. Das bestimmende Thema am Devisenmarkt sind weiter die Spekulationen, wann die großen Notenbanken auf die hohen Inflationsraten mit gegensteuernden Zinserhöhungen reagieren.

Von der US-Notenbank Fed wird ein Zinsschritt möglicherweise schon im März erwartet. Mittlerweile dürfte aber auch der Druck auf die EZB wachsen ihre Zinsen zu erhöhen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte allerdings zuletzt betont, dass Zinserhöhungen graduell und in moderatem Tempo erfolgen werden. Zuerst sollen die Anleihenkaufprogramme auslaufen, so die Notenbankerin.

Die Markterwartung eines Zinsschrittes bereits im Sommer erscheint damit zunächst nicht kompatibel, schreiben die Analysten der Helaba. "Allerdings besteht das Risiko, dass die EZB-Chefin von dieser Aussage ebenso abrückt, wie von der, dass Zinserhöhungen in diesem Jahr 'sehr unwahrscheinlich' seien", so die Analysten.

Wichtige Impulse für den Devisenmarkt erwarten die Experten angesichts der kursierenden Zinsängste von den am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten. Aus charttechnischer Sicht sehen die Helaba den Aufwärtsimpuls für den Euro intakt.

mik/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759