Devisen Wien (8.30) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag in der Früh etwas höher tendiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0968 Dollar. Am Vorabend gegen 21 Uhr war der Euro in New York noch für 1,0953 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0933 Dollar festgesetzt.

Im Blickfeld standen bereits publizierte Preisdaten aus Deutschland. In der führenden europäischen Volkswirtschaft hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene auf hohem Niveau weiter abgeschwächt. Im März stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent. Im vergangenen Jahr waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, zeitweise mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Seither ist der Preisauftrieb rückläufig. Die Statistiker schränkten aber ein, dass die Resultate mit Blick auf die Strom- und Gaspreise nach wie vor vorläufig seien.

