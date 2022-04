Devisen Wien (8.30) - Euro tendiert im frühen Handel leicht schwächer

Der Euro tendierte am Freitag im frühen Handel leicht schwächer gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Zuletzt stand die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1058 US-Dollar. Der Schlusskurs vom Donnerstag war bei 1,1067 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,1101 Dollar festgesetzt.

Am Freitag erwartet die Anleger eine wahre Flut an Konjunkturdaten. In der Eurozone stehen Inflationszahlen für den gesamten Währungsraum im Mittelpunkt. Expertenseitig wird aufgrund der stak steigenden Energie- und Rohstoffpreise mit einem Rekordanstieg seit Einführung des Euro gerechnet. Jedoch dürfte sich das Überraschungspotenzial in Grenzen halten, da bereits die nationalen Inflationsdaten der großen Euro-Länder veröffentlicht wurden.

In den USA stehen gleich zwei Schwergewichte an: Zum einen veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht, der unter anderem für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist. Zum anderen gibt das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Industrie bekannt. Der Indikator gilt als verlässliche Schätzgröße für die tatsächliche Konjunkturentwicklung in der weltweit größten Volkswirtschaft.

pma/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759