Devisen Wien (8.30) - Euro tendiert im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.30 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0987 Dollar, am Vorabend wurde der Euro in New York noch für 1,0994 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auch auf 1,0922 Dollar festgesetzt.

"Der Euro kann sich angesichts des nachlassenden Zinsvorteils der USA gegenüber der Eurozone gut behaupten", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Euro-Kurs hat bei gut 1,10 US-Dollar ein neues Impulshoch markiert. Damit bleibt er in Schlagdistanz zum Jahreshoch, das Anfang Februar bei 1,1033 markiert wurde, hieß es weiter von den Experten.

Für Einfluss könnten am Berichtstag laut Helaba-Analysten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sorgen. "Diese sind zuletzt unter Schwankungen gestiegen, wenngleich noch keine grundsätzliche Schwäche am Arbeitsmarkt auszumachen ist - trotz der zahlreichen Zinserhöhungen, von denen eigentlich dämpfende Effekte zu erwarten sind. Sollte die Zahl der Erstanträge im Trend weiter steigen, könnten Konjunktursorgen wieder zunehmen und die Zinserwartungen tendenziell gedämpft werden", formulierten die Analysten weiter.

