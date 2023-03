Devisen Wien (8.30) - Euro tendiert im Frühhandel bei 1,0836 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar knapp behauptet präsentiert. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0836 Dollar. Am Vorabend gegen 21 Uhr stand der Euro in New York noch bei 1,0841 Dollar.

An den Finanzmärkten und vor allem im Devisenhandel stehen weiterhin die möglichen Entscheidungen der Notenbanken im Fokus. Ob weitere Zinserhöhungen etwa von der EZB notwendig sind, hängt zu einem großen Teil von der Inflationsentwicklung ab. Vor diesem Hintergrund werden die heute anstehenden, vorläufigen Verbraucherpreise in Spanien und Deutschland laut Helaba-Analysten mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt. Sie liefern eine wichtige Indikation für die Schnellschätzung der EWU-Teuerung, die morgen veröffentlicht wird, hieß es weiter von den Experten.

ISIN EU0009652759 EU0009652759