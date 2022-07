Devisen Wien (8.30) - Euro vor EZB-Entscheid bei 1,0219 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung etwas höher gezeigt. Gegen 8.30 Uhr hielt der Euro bei 1,0219 US-Dollar nach 1,0177 am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch mit 1,0199 Dollar ermittelt.

Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank zieht heute die gesamte Aufmerksamkeit auf sich, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Spekulationen, wonach die Währungshüter angesichts des Inflationsdrucks eine Erhöhung um 50 Basispunkte beschließen könnten, wurden gestern nicht forciert, bleiben aber präsent, hieß es weiter von den Experten. Es wäre die erste Leitzinserhöhung im Euroraum seit mehr als einem Jahrzehnt.

Zudem dürften die Energiesituation in Europa und die politische Lage in Italien im Blickpunkt stehen. Nach der Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 ist die Lieferung am Donnerstag in der Früh laut Nord Stream wieder angelaufen. Es war befürchtet worden, Moskau könne den Gashahn wegen des Ukraine-Kriegs komplett zulassen.

In Italien steht die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi wohl vor dem Aus. Zwar konnte Draghi am Mittwoch eine Vertrauensabstimmung im Senat für sich entscheiden, allerdings ohne Unterstützung dreier wichtiger Koalitionsparteien. Die Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung hatten nicht mit abgestimmt. Am Donnerstag will Draghi vor der größeren Abgeordnetenkammer erscheinen.

