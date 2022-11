Devisen Wien (8.30) - Euro wieder knapp unter Dollar-Parität

Der Euro hat am Dienstag in der Früh zwischenzeitlich geringfügig mehr als einen US-Dollar gekostet, rutschte dann aber wieder knapp unter die Parität. Gegen 8.30 Uhr betrug der Eurokurs 0,9992 Dollar. Das war etwas weniger als am Abend zuvor, als die Gemeinschaftswährung mit 1,0026 Dollar gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 0,9993 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte zum Wochenauftakt von der insgesamt freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Die Parität zum US-Dollar wurde wieder überwunden und das technische Umfeld hellt sich weiter auf, kommentierten die Helaba-Experten. Datenseitig richtet man den Blick heute wohl auf das NFIB-Barometer und die Frage, ob die US-Inflation den Hochpunkt erreicht hat.

Wie auch bei den ebenfalls heute anstehenden europäischen Einzelhandelsumsätzen dürfte dabei der Einfluss auf das Marktgeschehen aber eher gering sein, denn in den USA stehen die Midterm Elections an und insbesondere auch im Hinblick auf die internationale Politik der USA werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet, hieß es in dem Helaba-Kommentar weiter.

ger/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759