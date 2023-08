Devisen Wien (8.35) - Euro bei 1,0881 US-Dollar

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiterhin schwach präsentiert. Gegen 8.35 Uhr notierte der Euro bei 1,0881 Dollar, nach 1,0889 Dollar am Vorabend.

Dem Euro ist es nicht gelungen, sich oberhalb der Zone bei 1,0930/50 Dollar zu etablieren und somit bleiben die Kursrisiken präsent, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dies gilt nach Einschätzung der Experten auch mit Blick auf die technischen Indikatoren, die mehrheitlich auf Verkauf stehen und nachgeben. Mit dem Rutsch unter 1,0875 Dollar ist Raum bis 1,0834 Dollar eröffnet worden, hieß es weiter.

Auf fundamentaler Ebene dürfte der Fokus der Marktteilnehmer laut Helaba wie schon an den vergangenen Tagen auf die Veröffentlichung von US-Daten gerichtet sein. Mit dem Philly-Fed-Index stehe die zweite wichtige, regionale Stimmungsumfrage im Verarbeitenden Gewerbe des laufenden Monats zur Veröffentlichung an. Neue Informationen zu den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt liefert heute die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

ste/spo

