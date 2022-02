Devisen Wien (8.35) - Euro bei 1,1365 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem Dollar leichter notiert. Zuletzt stand die Gemeinschaftswährung gegen 8.35 Uhr bei 1,1365 US-Dollar. Am Mittwoch im Späthandel lag der Euro bei 1,1388 Dollar. Der Euro konnte am Vortag von der "Risk-on-Stimmung" kurzzeitig profitieren, steht heute im Frühhandel aber unter Druck, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Heute steht mit dem Philadelphia-Fed-Index eine weitere, regionale US-Stimmungsumfrage zur Veröffentlichung an und die Helaba-Experten halten einen Wert klar im Expansionsbereich für wahrscheinlich. Laut Helaba scheint die Corona-Entwicklung ihren Schrecken verloren zu haben. Es gibt Lockerungen und auch die Lieferkettenproblematik ist nicht schlimmer geworden, so dass an der Fortsetzung des Aufschwungs kaum zu zweifeln ist, hieß es weiter. Mit einer Forcierung der US-Zinserhöhungserwartungen ist aber nicht zu rechnen, auch vor dem Hintergrund, dass inzwischen mehr als 150 Basispunkte an Erhöhungen bis zum Ende dieses Jahres eskomptiert sind, erwarten die Experten.

ste/pma

ISIN EU0009652759 EU0009652759