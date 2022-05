Devisen Wien (8.35) - Euro im frühen Handel etwas erholt

Der Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Handel etwas höher präsentiert. Gegen 8.35 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0393 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend (1,0372 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0408 Dollar (Mittwoch: 1,0553) festgesetzt.

Damit wird die europäische Währung wieder etwas stärker gegenüber dem Greenback, nachdem es zuletzt eher nach unten ging. Belastet wird der Euro schon seit längerem durch die straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die dem Dollar starken Auftrieb verleiht und andere Währungen unter Druck setzt.

Den Grund für die heutige leichte Erholung sehen die Analysten der Helaba in der Entwicklung der Anleihezinsen dies- und jenseits des Atlantiks. "Der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone und Deutschland hat sich etwas reduziert und aufgrund des erneuten Anstiegs der US-Inflationserwartungen ist der Realrenditevorteil deutlich gesunken", meinen die Marktexperten. Dies sollte den Euro tendenziell stützen, so ihr Fazit.

spo/pma

ISIN EU0009652759 EU0009652759