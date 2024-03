Devisen Wien (8.35) - Euro knapp behauptet bei 1,0938 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar knapp behauptet präsentiert. Gegen 8.35 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0938 Dollar gehandelt, nach 1,0947 US-Dollar am Vorabend. "Der Euro hatte sich im Verhältnis zum US-Dollar jüngst etwas schwächer präsentiert, das übergeordnet freundliche Bild, das sich mit dem Aufwärtsimpuls seit Mitte Februar ergeben hat, ist aber intakt", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Eine mögliche, fortgesetzte Korrektur sollte nach Einschätzung der Helaba-Experten für den Euro-Kurs nicht unter die Zone um 1,0870 Dollar gehen, um Chancen auf der Oberseite zu wahren. Widerstände nach oben für den Dollar liegen in einer technischen Betrachtung unverändert bei 1,0981 bis 1,10 Dollar, hieß es weiter.

