Devisen Wien (8.35) - Euro notiert bei 1,0391 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.35 Uhr notierte er bei 1,0391 US-Dollar, nach 1,0380 Dollar am Vorabend. Angesichts der überkauften Marktlage scheint die Aufwärtsdynamik des Euros etwas an Schwung zu verlieren, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Vorübergehend sind nach Einschätzung der Experten Rücksetzer beim Euro-Dollar-Kurs möglich, die technische Indikatoren stehen aber im Kauf.

Auf fundamentaler Ebene richtet sich auch heute das datenseitige Interesse in die USA, hieß es weiter. Auf dem Programm stehen Zahlen zur Bauaktivität. Der Sektor leidet besonders unter den steigenden Zinsen. Dies zeigte sich nicht zuletzt am Stimmungsbarometer der Branche.

