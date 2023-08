Devisen Wien (8.35) - Euro stabilisiert sich im frühen Handel

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich nach den deutlichen Verlusten am Vortag am Mittwoch in der Früh wieder etwas stabilisiert. Ein Euro war zuletzt 1,0856 US-Dollar wert. Zum Vergleich: Am Vorabend gegen 21 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung in New York noch bei 1,0854 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,0887 US-Dollar fest.

Am Dienstag war der Euro auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgerutscht. Der Kursrutsch war einhergegangen mit einem abermaligen Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, der den Dollar gestärkt und im Gegenzug den Euro belastet hatte.

Die Anleger dürften ihr Augenmerk bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen im Jackson Hole in den USA richten. Hier erhoffen sich Beobachter Hinweise über die künftige geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank Fed.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759