Devisen Wien (8.35) - Euro tendiert bei 1,0921 US-Dollar

Der Euro hat sich zum US-Dollar gegenüber dem Vorabend gut behauptet gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.35 Uhr bei 1,0921 Dollar. In New York tendierte der Euro am Mittwoch gegen 21 Uhr bei 1,0914 Dollar.

Erwartungsgemäß ist das ifo Geschäftsklima für Deutschland gestern das vierte Mal in Folge gestiegen, sodass kein Zweifel daran bestehen dürfte, dass die EZB in der kommenden Woche eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte beschließen wird, schreiben die Helaba-Analysten. Die jüngst veröffentlichten Konjunkturzahlen in den USA haben laute den Experten hingegen mehrheitlich enttäuscht. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass Marktteilnehmer auf eine weniger aggressive Geldpolitik in den USA spekulieren, hieß es weiter. Diese Entwicklung unterstützt etwas den Euro-Kurs zum US-Dollar.

Auf fundamentaler Ebene stehen heute mit den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter und der ersten Schätzung des Q4-Wachstums in den USA wichtige Zahlen auf dem Programm. In Europa stehen keine Daten von hoher Marktrelevanz auf dem Kalender.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759