Devisen Wien (8.35) - Euro tendiert im frühen Handel leicht im Plus

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht im Plus notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.35 Uhr 1,0545 US-Dollar. Am Vorabend hatte der Euro bei einem Kurs von 1,0533 Dollar gelegen.

Der Euro scheint oberhalb des Unterstützungsbereichs 1,0470/1,0500 Dollar einen Boden auszubilden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Bisher hielten sich die Gewinne aber in Grenzen, was nach Einschätzung der Experten daran liegt, dass das Interesse am US-Dollar in schwierigen Zeiten wie diesen nicht abreißt. Es gebe Konjunktursorgen als Folge des Ukraine-Krieges, der strikten Coronapolitik in China sowie steigender Leitzinsen und Renditen. Insofern sei das Potenzial für den Euro wohl begrenzt, wenngleich sich die technische Lage etwas aufgehellt hat, hieß es weiter von der Helaba.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759