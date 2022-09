Devisen Wien (8.35) - Euro vor EZB-Entscheid bei 1,0011 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung leicht über der Parität zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.35 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0011 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend, als der Euro bei 0,9987 US-Dollar notiert hatte.

"Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank steht heute im Mittelpunkt des Interesses", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Rahmenbedingungen für eine Zinserhöhung seien gegeben. "So wuchs die europäische Währungsunion im zweiten Quartal mit plus 0,8 Prozent zum Vorjahresquartal stärker als erwartet und die Arbeitslosenquote befindet sich mit 6,6 Prozent auf dem tiefsten Niveau seit Beginn der Währungsunion", schreiben die Experten. Zudem erreichte die Inflation mit 9,1 Prozent ein Rekordhoch.

Allerdings sei das Ausmaß des heutigen Zinsschrittes und die Steilheit des zukünftigen Zinspfades weniger klar und stark umstritten. Marktteilnehmer haben die viel diskutierte Zinserhöhung um 75 Basispunkte nach oben nicht vollständig eskomptiert, hieß es weiter.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759