Devisen Wien (8.35) - Euro vor EZB-Entscheid bei 1,0737 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh etwas leichter zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.35 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0737 Dollar, nach 1,0741 Dollar am Vorabend. Bereits zur Wochenmitte hatten reduzierte Zinserwartungen in den USA nach überraschend hohen Inflationszahlen aus der weltgrößten Volkswirtschaft der Welt den Euro-Kurs klar belastet.

Die EZB-Entscheidung und die anschließende Pressekonferenz der EZB-Präsidentin ziehen heute die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Zinssenkung werde von der überwiegenden Mehrheit der Akteure nicht erwartet und so sollte der Einlagenzins bei 4,00 Prozent verharren. "Zu deutlich hatte EZB-Chefin Lagarde bei der vergangenen Sitzung betont, dass erst im Juni ausreichend viele Daten zur Verfügung stünden, um eine Änderung der Zinspolitik in Erwägung zu ziehen", formulierten die Experten. Die Helaba erwartet zudem, dass die Zinsen um 25 Basispunkte im Juni gesenkt und weitere Lockerungen bis Jahresende folgen werden.

