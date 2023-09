Devisen Wien (8.35) - Euro vor EZB-Entscheid bei 1,0744 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel gegen den Dollar gut behauptet präsentiert. Gegen 8.35 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0744 Dollar, nach 1,0736 Dollar am Vorabend.

Heute entscheiden die Währungshüter der Europäischen Zentralbank über das weitere geldpolitische Vorgehen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Es sei lange her, dass so viel Unsicherheit darüber bestand, ob die Zinsen weiter erhöht werden oder nicht. Auch innerhalb der EZB scheint nach Einschätzung der Experten Uneinigkeit zu bestehen, denn letztlich ist die Datenlage schwer zu bewerten. Während die konjunkturellen Aussichten getrübt sind, geht der Inflationsrückgang nur langsam vonstatten.

Allerdings ist davon auszugehen, dass der Inflationsdruck in den kommenden Monaten weiter nachlassen wird. Zumindest gibt es auf den Vorstufen klare Entspannungssignale, hieß es weiter von den Experten.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759