Devisen Wien (8.35) - Euro vor US-Zinsentscheid bei 0,9875 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel gegen den US-Dollar wenig verändert präsentiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.35 Uhr 0,9875 Dollar, nach 0,9881 Dollar am Vorabend. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung werden sich die Marktteilnehmer wohl in Zurückhaltung üben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Mit einem Zinsschritt ist nach Einschätzung der Experten vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten und angesichts eines soliden Wirtschaftswachstums zu rechnen. Zudem sei die Arbeitsmarktlage weiter sehr robust und lässt noch keine Anzeichen einer Abkühlung erkennen. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent wird sowohl von Ökonomen als auch von Marktteilnehmern als wahrscheinlich angesehen, hieß es weiter. "Sollten Marktteilnehmer zu der Erkenntnis gelangen, dass das Tempo der Zinserhöhungen zukünftig nachlassen wird, würde dies dem Euro in die Karten spielen", formulierte die Helaba weiter.

