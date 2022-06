Devisen Wien (8.40) - Euro bei 1,0491 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh knapp unter der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Gegen 8.40 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0491 Dollar und damit mehr als am Vorabend, als der Euro bei 1,0420 Dollar stand.

International steht die anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung im Fokus. "Das Highlight des Tages steht heute erst am Abend im Kalender, denn dann gibt das FOMC seine Entscheidung bekannt und folgend erläutert Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz die Einschätzungen zu Konjunktur, Inflation und der geldpolitischen Reaktion", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. An einer kräftigen Zinserhöhung seitens der Fed bestehe nach Einschätzung der Experten kein Zweifel, nachdem die Inflationsrate im Mai ein neuerliches Hoch markierte.

Der Euro ist laut Helaba zudem in der Defensive, sollte die Fed aber die weit gediehenen Zinserwartungen mit einer Erhöhung des Leitzinsbandes um 50 Basispunkte enttäuschen, könnte er temporär profitieren.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759