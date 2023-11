Devisen Wien (8.40) - Euro bei 1,0708 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zum US-Dollar kaum verändert präsentiert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0708 US-Dollar, nach 1,0704 Dollar am Vorabend. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Devisenhandel.

"Die Zinssenkungserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks haben sich in den letzten Tagen nicht weiter verstärkt, wohl auch, weil es kaum relevante Datenveröffentlichungen gegeben hat. Die Notenbanker spielen zudem eher auf Zeit, als dass das Ende des Zinszyklus ausgerufen würde", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

In dieser Woche stehen laut Helaba-Experten nur wenige Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Heute aber gibt es in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese sind in den letzten Wochen leicht gestiegen, das Niveau ist im historischen Vergleich aber noch immer sehr niedrig, hieß es weiter.

ste/kve

