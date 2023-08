Devisen Wien (8.40) - Euro bei 1,0994 US-Dollar

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas gesteigert und der 1,10-Dollar-Marke angenähert. Gegen 8.40 Uhr notierte der Euro bei 1,0994 Dollar. Zum Vergleich: In New York notierte der Euro am Mittwoch gegen 21 Uhr bei 1,0977 Dollar.

Die Notenbanken haben laut Helaba-Analysten in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ihre zukünftigen Zinsentscheidungen von der Datenlage abhängig machen. Daher werden neue Zahlen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. "Heute steht mit den Verbraucherpreisen in den USA eine wichtige Datenveröffentlichung auf dem Programm, die von der Fed mit Argusaugen verfolgt wird und Einfluss auf die Zinserwartungen haben kann", formulierten die Experten. Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte heute maßgeblich das Marktgeschehen bestimmen, hieß es weiter.

ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759