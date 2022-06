Devisen Wien (8.40) - Euro hält sich über 1,04 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh über der Marke von 1,04 US-Dollar gehalten. Kurz vor 8.40 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0440 Dollar und damit mehr als zuletzt zum Vortagesschluss, als der Euro bei 1,0416 Dollar stand. In den frühen Stunden des heutigen Tages rutschte der Euro kurz bis zur 1,04-er-Marke, um sich dann zu erholen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag deutlich höher auf 1,0455 Dollar festgelegt.

Zuletzt hatte der Euro gegen den US-Dollar deutlich an Wert verloren. Dabei spielen mehrere Faktoren mit rein: Nachdem US-Inflationsdaten am Freitag ein 40-Jahres-Hoch angezeigt hatten, wird mit einer möglicherweise stärkeren Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch gerechnet.

Eine allgemein erhöhte Risikoaversion treibe die Anleger zudem weiter zum US-Dollar, der als sichere Anlage gilt, schreiben die Marktexperten der Helaba. Auch würde eine zunehmende Fragmentierung des Euro-Bondmarktes (große Zinsunterschiede bei den Staatspapieren der verschiedenen Mitgliedsstaaten der Eurozone) die EZB vor einer stärkeren geldpolitischen Straffung abhalten, so die Analysten.

spo/spa

