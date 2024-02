Devisen Wien (8.40) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.40 Uhr bei 1,0735 US-Dollar gehandelt, nach 1,0726 Dollar am Vorabend.

Die Inflation in den USA hat zuletzt mit hohen Werten enttäuscht und Hoffnungen auf schnelle und deutliche Zinssenkungen etwas verdrängt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Heute stehen zahlreiche Daten auf dem Programm, die Einblick in die derzeitige Verfassung der US Konjunktur geben und ebenfalls Einfluss auf die Zinserwartungen ausüben können, hieß es weiter von den Experten.

In der Summe dürften die heute zur Veröffentlichung anstehenden US-Konjunkturnachrichten nach Einschätzung der Helaba-Experten eher nicht dazu beitragen, dass die Spekulationen auf sinkende Leitzinsen weiter verdrängt werden. Die Zinserwartungen seien im Vergleich zu den letzten Wochen zwar gedämpft, aber keineswegs verschwunden.

