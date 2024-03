Devisen Wien (8.40) - Euro im frühen Handel stabilisiert

Der Eurokurs hat sich am Montag in der Früh stabilisiert. Gegen 8.40 Uhr wurde er bei 1,0822 US-Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte die Gemeinschaftswährung bei knapp über 1,08 Dollar auf dem tiefsten Stand seit Anfang März notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0823 (Donnerstag: 1,0907) Dollar festgesetzt.

Der Wochenbeginn am Devisenmarkt verspricht eher unspektakulär zu werden. Es stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve äußern sich einige ranghohe Vertreter. Im Euroraum dürfte es mangels Konjunkturzahlen überwiegend ruhig bleiben.

