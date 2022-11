Devisen Wien (8.40) - Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert präsentiert. Gegen 8.40 Uhr notierte der Eurokurs bei 1,0005 Dollar, nach 1,0003 Dollar am Vorabend.

Am Berichtstag sind die Blicke Richtung USA gerichtet, dort werden mit Spannung erwartete Inflationszahlen veröffentlicht. "Heute stehen die Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an - das Datenhighlight der Woche", schreiben die Helaba-Analysten. Zwar dürfte die Gesamtteuerungsrate den vierten Monat in Folge etwas sinken, das Niveau ist aber weiterhin unerwünscht hoch. Daher sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen wird - sowohl in diesem Jahr als auch zu Beginn des Jahres 2023, formulierten die Experten weiter in ihrem Tagesausblick.

