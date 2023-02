Devisen Wien (8.40) - Euro legt auf 1,1007 Dollar zu

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh etwas höher im Vergleich zum Vorabend notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung war gegen 8.40 Uhr 1,1007 US-Dollar wert. Am Vorabend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0983 Dollar und damit bereits so viel wie seit April 2022 nicht mehr.

Der Euro hat zugelegt, obwohl die US-Notenbank am Vorabend weitere Zinsschritte angedeutet hat. Hinweise auf mögliche Zinssenkungen bereits zum Ende dieses Jahres oder im Verlauf des Jahres 2024 gab es zudem vom Fed-Chef Powell nicht. Heute stehen die Notenbanksitzungen in Großbritannien und der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In beiden Fällen dürfte es zu Zinserhöhungen von jeweils 50 Basispunkten kommen.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759