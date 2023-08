Devisen Wien (8.40) - Euro legte im frühen Handel zum Dollar etwas zu

Die europäische Gemeinschaftswährung legte am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas zu. Gegen 8.40 Uhr war ein Euro 1,0924 Dollar wert. Zum Vergleich: Am Vorabend gegen 21 Uhr betrug der Wechselkurs in New York 1,0917 Dollar je Euro. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf am Dienstag 1,0926 Dollar fest.

In den vergangenen Tagen hatte der US-Dollar tendenziell etwas fester notiert, nachdem starke US-Konjunkturdaten die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed steigen ließ. In dem Kontext dürften am Mittwoch auch weitere US-Konjunkturdaten von Bedeutung sein. So stehen die Baugenehmigungen und -beginne, sowie Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Programm.

Am Abend könnte dann das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung Impulse bringen. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen Zentralbank.

