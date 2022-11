Devisen Wien (8.40) - Euro notiert bei 1,0386 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh leicht zugelegt. Gegen 8.40 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0386 US-Dollar, nach 1,0366 Dollar am Vorabend. "Meldungen am Vortag über einen Raketeneinschlag in Polen haben die Anstiegsdynamik des Euros zunächst gestoppt. Das technische Bild bleibt aber mit dem Sprung über wichtige Widerstände günstig", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Das Augenmerk der Finanzmarktakteure richtet sich heute nach Einschätzung der Experten vornehmlich in die USA, denn dort werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktionszahlen des abgelaufenen Monats bekanntgegeben. Die Zahlen stehen unter zumeist positiven Vorzeichen und so dürften die Zinserwartungen in den USA nicht reduziert werden, formulieren die Analysten. "Es bleibt wohl dabei: Weitere Zinserhöhungen sind nötig, um die Inflation in den Griff zu bekommen, das Tempo des Zinsanstiegs dürfte aber reduziert werden", hieß es weiter.

ste/sto

