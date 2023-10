Devisen Wien (8.40) - Euro notiert bei 1,0557 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh etwas unter seinem Kurs vom Vorabend präsentiert. Er hielt um 8.40 Uhr bei 1,0557 US-Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0567 Dollar gehandelt worden war.

"Der Euro befindet sich weiterhin im Abwärtstrend und trotz der verbesserten technischen Indikatoren erscheint es verfrüht, auf eine nachhaltige Wende zu setzen", kommentierten die Experten der Helaba in der Früh.

Auf fundamentaler Seite bleibe nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick erhöht, und der Devisenmarkt müsse mal wieder hoffen, dass die nächsten Daten ein wenig mehr Klarheit brächten, schrieb Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Am Donnerstag werden die US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht.

Die Landeswährung Israels, der Schekel, konnte sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn leicht erholen. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber gespannt. Nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel mehren sich Anzeichen für eine Bodenoffensive Israels im Gazastreifen.

sto/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759