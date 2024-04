Devisen Wien (8.40) - Euro notiert bei 1,0700 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel nur wenig verändert zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.40 Uhr notierte der Euro bei 1,0700 Dollar nach 1,0705 Dollar am Vorabend. "Der Euro hat sich zum US-Dollar gefestigt. Positiv hervorzuheben ist die Stabilisierung oberhalb der Marke von 1,06", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Wichtig wäre es nun nach Einschätzung der Experten, die ehemalige Unterstützungszone bei 1,0695/1,0725 nachhaltig zu überwinden. Sollte es dazu kommen, würde sich das technische Bild aufhellen, hieß es weiter.

Auf fundamentaler Ebene richte sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer am Vormittag zunächst auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. In den USA stehen dann am Nachmittag die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Fokus.

