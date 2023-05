Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat im Vorfeld des US-Notenbankentscheids am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Gegen 8.40 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1026 Dollar. Am Vorabend gegen 21 Uhr hatte der Euro in New York bei 1,0999 Dollar notiert.

Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid verkünden. Am Markt wird mehrheitlich mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf ein Zinsband von 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet.

Eine solche Anhebung würden den Markt kaum beeinflussen, meinen die Analysten der Helaba-Bank. "Vielmehr steht die Frage im Mittelpunkt des Interesses, ob die Fed damit den Zinserhöhungszyklus als beendet erklärt oder zumindest eine längere Pause ankündigt, was unseres Erachtens ins Kalkül zu ziehen ist." Am Donnerstag wird dann die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik entscheiden.

ISIN EU0009652759 EU0009652759